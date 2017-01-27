تعرف علي اسباب اعذار بعض الشخصيات عن تولي حقائب وزارية
عفيفي : لابد من منح الحكومة صلاحيات حتي يتم محاسبتها
تعرف علي الوزارات المتوقع تغيرها في التعديل الوزاري القادم
النائب صلاح حسب الله : من يري خطأ يجب ان يظهرة
فتاة مصرية تقهر المستحيل تحت شعار العمل للجميع
بصراحة ايه اللي بيشتغل اكتر الماتش ولا المسلسل
الأسطي أسماء فتاة تتحدي الرجال في النجارة
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ست الستات مع دينا رامز 29/1/2017
صباح البلد ( رشا مجدي _ لميس سلامة ) 29/1/2017
أزمة الطلاق في مصر (حلقة كاملة) مع أحمد موسى 28/1/2017 | على مسئوليتي
زراعة القمح (حلقة كاملة) مع عزة مصطفى 28/1/2017 | صالة التحرير
ست الستات (حلقة كاملة) مع دينا رامز 28/1/2017
صباح البلد (حلقة كاملة) مع رشا مجدي ولميس سلامة 28/1/2017
حقائق واسرار مع مصطفي بكري 27/1/2017
أخر الاسبوع 27/1/2017
صباح البلد( أحمد مجدي _ لميس سلامة ) 27/1/2017