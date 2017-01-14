رئيس شركة السكر : ننتج 2.3 مليون طن سكر سنوياً ونستهلك 3.3 مليون طن
شوقى السيد : حكم تيران وصنافيرغير قابل للطعن..ومناقشة مجلس النواب للاتفاقية " مضيعة للوقت "
شوقى السيد : الحكومة أدارت ملف " تيران وصنافير" بطريقة سيئة ووضعت نفسها فى مأزق
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طبيب البلد مع رؤا طولان | الحلقة الكاملة 16-1-2017
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