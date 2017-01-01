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الخريطة كاملة
وزارة السياحة تنظم حفل خاص بمناسبة رأس السنة
صلاة رأس السنة من الكنيسة البطرسية بعد ترميمها
إتفاق بين وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة لتطوير قصر المانسترلي
داليا خورشيد وغادة والي بين أقوي النساء عربيا
اليوم بدء التشغيل التجريبي للكارت الذكي لتموين السيارات بالوقود
إلهام أبو الفتح : للمرة الثانية ... كله إلا الدواء
إشادة روسية بالتجهيزات والإجراءات الأمنية في "مبني 2" بالمطار
صالة التحرير | شاهد كيف تتعامل مصر مع الخارج في منظور الشباب
صالة التحرير | مصائب قام بها باراك أوباما قبل مغادرته لـ "البيت الأبيض"
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ليالي البلد | أسرار العريس والعروسة في "النص التاني"
ليالي البلد | شخصيات تألقوا في عالم الرياضة عالمياً في عام 2017
ليالي البلد | 540 حلقة في ست كوم "النص التاني" على صدى البلد في 2017
ليالي البلد | رحلة كفاح النجم محمد رمضان منذ الطفولة حتى الأسطورة
ليالي البلد | سهرة غنائية خاصة في ليلة رأس السنة مع حسام حبيب
ليالي البلد | سهرة غنائية خاصة في ليلة رأس السنة مع سوما
ليالي البلد | سهرة غنائية خاصة في ليلة رأس السنة مع شذا
ليالي البلد | تنبؤات علماء الفلك لأصحاب الأبراج في عام 2017
حلقة خاصة عن رأس السنة (حلقة كاملة) مع دينا رامز 31/12/2016 | ست الستات
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المذيعين
أحمد مجدى
مها أحمد
رشا مجدى
احمد موسى
مصطفى بكرى
عزة مصطفى
حمدى رزق
دينا رامز
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