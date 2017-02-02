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الخريطة كاملة
نظرة | شاهد ما يحدث في أكبر بئر بترول بمنطقة النورس
نظرة | أحدث بئر بترول بمنطقة النورس في بلطيم
نظرة | شاهد كيف تعمل آبار النورس لإنتاج 900 مليون قدم يومياً
نظرة | إنجازات أبار النورس في عام ونصف.. ينتج 900 مليون قدم يومياً
نظرة | شاهد ما يحدث داخل حقول النورس في بلطيم
على ذمة التحقيق | شاهد الشكل النهائي لأول سيارة مصرية ذاتية القيادة
على ذمة التحقيق | تعرّف على دور "السوفت وير" في إنتاج أول سيارة مصرية ذاتية القيادة
على ذمة التحقيق | شاهد كيف حوّل طلاب عين شمس السيارة من "ميكانيكية" إلى ذاتية
على ذمة التحقيق | طريقة تصنيع أول سيارة مصرية ذاتية القيادة
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صدى الرياضة مع عمرو عبد الحق (حلقة كاملة) 3/2/2017
النورس.. حقول الأمل (حلقة كاملة) مع حمدي رزق 3/2/2017 | نظرة
حقائق وأسرار مع مصطفى بكري (حلقة كاملة) 3/2/2017
آخر الاسبوع - تصريحات ترامب العنصرية (حلقة كاملة) مع أحمد مجدي 3/2/2017
رحلة إنتاج أول سيارة مصرية ذاتية القيادة (حلقة كاملة) مع هند النعساني 3/2/2017
صباح البلد (حلقة كاملة) مع أحمد مجدي ولميس سلامة 3/2/2017
على مسئوليتى مع أحمد موسى | الجزء الأول 2-2-2017
حقائق واسرار مع مصطفى بكرى | الحلقة الكاملة 2-2-2017
صباح البلد | الحلقة الكاملة 2-2-2017
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