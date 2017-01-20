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الخريطة كاملة
مع شوبير | أسرار خطة كوبر للفوز على أوغندا في أمم افريقيا
مع شوبير | اللحظة التي حولّت مسار مباراة منتخب مصر وأوغندا
مع شوبير | رغم الفوز.. منتخب مصر الأسوء في مباراته مع أوغندا
مع شوبير | مشاهد لم يراها المصريين في مباراة المنتخب مع أوغندا
مع شوبير | أسباب جلعت منتخب مصر لم يشكل أي خطورة على أوغندا
مع شوبير | مفاجأة.. مصر ستخرج من أمم افريقيا على يد منتخب غانا
مع شوبير | شاهد ما فعله المصريين لحظة هدف عبدالله السعيد
مع شوبير | تغييرات كانت سبب فوز منتخب مصر رغم الأداء السيء
مع شوبير | ميدو يكشف السبب الخفي الذي يُجبر كوبر على اللعب بطريقة دفاعية
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مباراة منتخب مصر وأوغندا (الجزء الأول) مع أحمد شوبير 21/1/2017 | مع شوبير
تنصيب ترامب رئيساً لأمريكا (حلقة كاملة) مع عزة مصطفى 21/1/2017 | صالة التحرير
ست الستات (حلقة كاملة) مع دينا رامز 21/1/2017
صباح البلد (حلقة كاملة) مع أحمد مجدي ورشا مجدي 21/1/2017
حقائق وأسرار مع مصطفي بكري 20/1/2017
أخر الاسبوع مع مصطفي بكري 20/1/2017
فاقدي الاطراف ما بين الاحتياجات ومساندة الدولة قصص نجاح تستحق الاحترام
صباح البلد ( فرح طه _ أحمد مجدي ) 20/1/2017
حقائق واسرار مع مصطفى بكرى | الحلقة الكاملة 19-1-2017
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